Nunez verlässt Liverpool: 500 Millionen Euro umgesetzt

SID 09.08.2025 • 22:19 Uhr Der FC Liverpool arbeitet weiter am Umbruch in der Offensive. Darwin Nunez zieht es nach Saudi-Arabien.

Der FC Liverpool setzt seinen Umbruch in der Offensive weiter fort. Wie der englische Fußball-Meister am Samstagabend mitteilte, wechselt der uruguayische Nationalstürmer Darwin Nunez zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien. Über die Ablösesumme machte der Klub keine Angaben, Medienberichten zufolge kann sie sich auf bis zu 55 Millionen Euro belaufen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Demnach zahlt Al-Ahli 40 Millionen Euro Sockelablöse. Liverpools Verkaufserlöse belaufen sich somit auf knapp 200 Millionen Euro. Vor Nunez verließen unter anderem Luis Díaz (67,5 Millionen Euro/Bayern München) und Jarell Quansah (35/Bayer Leverkusen) die Reds.

Dem gegenüber stehen Ausgaben von über 300 Millionen Euro, unter anderem für Florian Wirtz (Leverkusen/125 Millionen Euro), Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt/95), Milos Kerkez (AFC Bournemouth/47) und Jeremie Frimpong (Leverkusen/40) - Tendenz steigend.

Wechselt Isak auch zu den Reds?

Liverpool wird großes Interesse am schwedischen Top-Stürmer Alexander Isak von Newcastle United nachgesagt. Newcastle soll für den früheren Dortmunder derzeit 170 Millionen Euro verlangen - das wäre selbst für die ausgabenfreudige Premier League ein Rekord.

{ "placeholderType": "MREC" }