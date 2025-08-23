Palhinha-Explosion! Leihgabe des FC Bayern bestraft Mega-Patzer

Christopher Mallmann 23.08.2025 • 14:53 Uhr Bayern-Leihgabe Joao Palhinha nutzt einen riesigen Patzer von City-Keeper James Trafford. Für den Portugiesen ist es das erste Pflichtspiel-Tor im Dress der Spurs.

Joao Palhinha, Leihgabe des FC Bayern, hat sein erstes Pflichtspiel-Tor für den neuen Arbeitgeber erzielt.

Der 30-Jährige nutzte beim Premier-League-Kracher bei Manchester City einen riesigen Patzer von Keeper James Trafford und traf zum 2:0-Halbzeitstand für Tottenham Hotspur. Dabei blieb es bis zum Ende und die Spurs sorgten auch dank Palhinha für ein echtes Ausrufezeichen.

Neuzugang Trafford, der wie schon beim Liga-Auftakt bei den Wolverhampton Wanderers (4:0) im Tor der Citizens steht, hatte versucht, einen Ball aus dem Fünfer ins Zentrum auf Nico González zu spielen, doch Pape Matar Sarr kam dazwischen und spitzelte die Kugel auf Richarlison.

„Das ist eine Katastrophe“

Nach einer ersten Rettungstat landete der Ball vor den Füßen von Palhinha, der ihn in die Maschen donnerte.

„Das ist eine Katastrophe von James Trafford“, sagte Sky-Kommentator Joachim Hebel und fügte hinzu: „Ich glaube, der Transfer von Donnarumma wird sehr, sehr schnell eingetütet werden.“

Trafford war im Sommer vom FC Burnley nach Manchester gewechselt, nachdem er im Sommer 2023 den umgekehrten Weg gegangen war.

Kommt jetzt Donnarumma?

Im Kampf mit Ederson und Stefan Ortega hat der Engländer aktuell die Nase vorn. Ersterer sitzt wieder nur auf der Bank. Ortega steht erst gar nicht im Kader.

Bereits seit Wochen halten sich die Gerüchte, dass ManCity den bei Paris Saint-Germain ausgebooteten Gianluigi Donnarumma verpflichtet.

