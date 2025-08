Palhinha? Tottenham-Coach vom FC Bayern "überrascht"

Frank schwärmt von Palhinha

Palhinha sei „ein super Spieler. Er hat jeden in der Premier League in seinen zwei Jahren bei Fulham überzeugt und spielt häufig in der portugiesischen Nationalmannschaft, manchmal klappt es bei einem Verein dann aus Gründen, die ich nicht bewerten will, nicht. Mir ging es nur darum, ob er gerne zu uns will, und das wollte er“, sagte Frank über Palhinha.