Premier League>

Premier League: Das gelang Grealish zuletzt vor 870 Tagen

Grealish-Gala gegen Hürzeler-Team

Jack Grealish legt beim Sieg des FC Everton zwei Treffer auf. Zwei Scorerpunkte in einem Spiel sammelte der Engländer in der Premier League zuletzt vor 870 Tagen.
Jack Grealish (r.) legte beide Treffer des FC Everton auf
Jack Grealish (r.) legte beide Treffer des FC Everton auf
© IMAGO/Propaganda Photo
SPORT1
Jack Grealish, einstiger Rekord-Einkauf von Manchester City, hat erstmals seit dem 8. April 2023 wieder zwei Scorerpunkte in einem Premier-League-Spiel gesammelt.

Der englische Offensiv-Mann bereitete am Sonntag beim 2:0-Heimsieg des FC Everton gegen Brighton & Hove Albion beide Treffer der Toffees (23./52. Minute) vor. Kurios: Genauso viele Assists waren Grealish in 40 Premier-League-Spielen in den vergangenen zwei Spielzeiten für seinen Stammverein Manchester City gelungen.

Grealish erntet Applaus

In der Nachspielzeit verließ der Offensivspieler das Feld und machte unter tosendem Applaus Platz für Teamkollegen Harrison Armstrong. Auch nach Abpfiff lief Grealish eine Ehrenrunde im neu eröffneten Hill Dickinson Stadium und erntete Zuspruch der Fans der Toffees.

Der 29-Jährige wechselte im Sommer 2021 für sage und schreibe 117,5 Millionen Euro von Aston Villa nach Manchester gewechselt, nach zwei enttäuschenden Spielzeiten läuft Grealish seit wenigen Tagen auf Leihbasis für den FC Everton auf.

Für den Klub aus Liverpool war es der erste Saisonsieg. Brighton & Hove Albion mit Cheftrainer Fabian Hürzeler wartet weiterhin auf den ersten Erfolg.

