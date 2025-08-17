"Tor der Saison": England feiert Spurs-Star

Asya Menekse 17.08.2025 • 11:33 Uhr Richarlison trägt unter anderem mit einem spektakulären Tor zum Tottenham-Auftaktsieg bei. Die englische Presse schwärmt vom Brasilianer.

Traumstart für Tottenham Hotspur! Beim Auftaktspiel gegen den FC Burnley feierten die Spurs einen 3:0-Sieg. Dabei war es vor allem das 2:0 von Richarlison, das die englische Presse beeindruckt hat.

Der Brasilianer traf „mit einem atemberaubenden Seitfallzieher“ zum 2:0, schriebt The Sun. Für die restliche Saison könne er „eine echte Bereicherung für Franks Mannschaft sein“.

Zuvor hatte der Stürmer bereits in der zehnten Spielminute zum 1:0 getroffen.

Richarlison schon jetzt mit „Tor der Saison“

Der 28-Jährige spielt bereits seit drei Jahren in London und hatte bisher mit vielen Verletzungen zu kämpfen, was ihn mehrmals ausbremste. Jetzt hoffen viele jedoch auf eine erfolgreichere Phase.

„Die Fans nennen es bereits einen Anwärter auf das ‚Tor der Saison‘ und glauben, dass es als ‚legendärer Moment‘ in Erinnerung bleiben könnte“, schreibt auch die Daily Mail nach dem Auftaktsieg.

Auch Sky UK schwärmte von dem Seitfallzieher: „Richarlison erzielt beim 3:0-Sieg der Gastgeber das frühe Tor der Saison.“