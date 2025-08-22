Premier League: Glasner bestätigt Wechsel-Hammer live im TV

Vincent Wuttke 22.08.2025 • 06:53 Uhr Oliver Glasner verliert bei Crystal Palace seinen Offensiv-Anführer. Der Coach entschuldigt sich auch für eine Unwahrheit.

Oliver Glasner hat mit Crystal Palace das Hinspiel gegen Fredrikstad in der Conference-League-Qualifikation am Donnerstagabend mit 1:0 gewonnen, aber einen seiner wichtigsten Spieler verloren.

Denn der Coach bestätigte nach der Partie live im TV den Abgang von Eberechi Eze. Bei Channel 5 sagte der Coach: „Ebs wird nicht mehr für uns spielen, daher ergibt es keinen Sinn, über ihn zu sprechen. Das Thema ist abgeschlossen.“

Glasner bestätigt Eze-Abgang

Auf der Pressekonferenz entschuldigte sich Glasner dann auch noch dafür, kurz vor Vollzug des Wechsels die Unwahrheit über Ezes Status gesagt zu haben. Einen Tag vor dem Spiel hatte der Coach behauptet, Eze würde zu 100 Prozent spielen und in der Startelf stehen.

„Ich muss mich bei Ihnen allen entschuldigen, weil ich gestern nicht die Wahrheit gesagt habe“, so Glasner. „Ich dachte, er würde spielen. Er hat mich dann aber angerufen und gesagt, dass er sich nicht gut fühlt. Sie müssen ihn fragen, warum.“

Nun steht Eze unmittelbar vor einem Wechsel. Der FC Arsenal soll laut übereinstimmenden Berichten der neue Verein sein und eine Ablöse von rund 80 Millionen Euro für den engen Kumpel von Bayern-Star Michael Olise zahlen. Und Glasner steht ohne Spielmacher da.

Glasner erteilt Guehi Wechselverbot

„Wir sind sehr spät dran, es bleiben nur noch zehn Tage, um die richtigen Ersatzspieler zu finden“, fuhr er fort. „Wir hätten wieder viel besser abschneiden können, als wir es getan haben. Das ist keine Kritik, sondern eine Feststellung: Diese Mannschaft arbeitet so hart.“

Nach dem Verlust des englischen Nationalspielers Eze soll dafür Kapitän Marc Guehi nun unbedingt bleiben. An ihm soll der FC Liverpool starkes Interesse haben. „Ich weiß nur, dass wir niemanden für das Rückspiel in Fredrikstad registrieren können, wenn Marc geht. Also muss er aus meiner Sicht bleiben.“