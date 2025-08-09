Premier League: Guardiola bangt um wichtigsten Star!

SPORT1 09.08.2025 • 13:51 Uhr Pep Guardiola verkündet schlechte Nachrichten: Sein wohl wichtigster Spieler hat sich doch schwerer verletzt.

Pep Guardiola bangt um seinen wohl wichtigsten Star: Der Trainer von Manchester City gab bekannt, dass Mittelfeldspieler Rodri zu Saisonbeginn nicht „richtig fit“ sein wird.

{ "placeholderType": "MREC" }

Rodri hatte sich nach einem Kreuzbandriss in der Schlussphase der vergangenen Saison zurückgemeldet, bei der Klub-WM aber wieder verletzt. Guardiola hatte damals zunächst Entwarnung gegeben, schlug nun aber andere Töne an.

Guardiola: „Werden es verzweifelt versuchen“

„Rodri ist auf dem Weg der Besserung, aber er hatte eine große Verletzung im letzten Spiel gegen Al-Hilal“, meinte Guardiola. Der Spanier habe sich in den letzten Trainingstagen gesteigert: „Hoffentlich ist er nach der Länderspielpause richtig fit.“

Die angesprochene Pause ist für Anfang September angesetzt. Bis dahin stehen drei Spiele in der Premier League an.

{ "placeholderType": "MREC" }

Guardiola hofft in diesen Partien auf Kurzeinsätze seines Dirigenten, will aber auch nichts überstürzen: „Wichtig ist, dass er keine Schmerzen hat, denn wir wollen nicht, dass Rodri verletzt zurückkommt. Wir werden verzweifelt versuchen, das zu verhindern.“