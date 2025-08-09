Premier League: Guardiola bangt um wichtigsten Star!

Pep Guardiola bangt um seinen wohl wichtigsten Star: Der Trainer von Manchester City gab bekannt, dass Mittelfeldspieler Rodri zu Saisonbeginn nicht „richtig fit“ sein wird.
Guardiola bangt um wichtigsten Star
Rodri hatte sich nach einem Kreuzbandriss in der Schlussphase der vergangenen Saison zurückgemeldet, bei der Klub-WM aber wieder verletzt. Guardiola hatte damals zunächst Entwarnung gegeben, schlug nun aber andere Töne an.
Guardiola: „Werden es verzweifelt versuchen“
„Rodri ist auf dem Weg der Besserung, aber er hatte eine große Verletzung im letzten Spiel gegen Al-Hilal“, meinte Guardiola. Der Spanier habe sich in den letzten Trainingstagen gesteigert: „Hoffentlich ist er nach der Länderspielpause richtig fit.“
Die angesprochene Pause ist für Anfang September angesetzt. Bis dahin stehen drei Spiele in der Premier League an.
Guardiola hofft in diesen Partien auf Kurzeinsätze seines Dirigenten, will aber auch nichts überstürzen: „Wichtig ist, dass er keine Schmerzen hat, denn wir wollen nicht, dass Rodri verletzt zurückkommt. Wir werden verzweifelt versuchen, das zu verhindern.“
Der Ballon-d’Or-Gewinner Rodri hatte in der vergangenen Saison an allen Ecken und Enden gefehlt. Ohne den 29-Jährigen fehlte den Skyblues die Balance, das Starensemble blieb ohne Titel.