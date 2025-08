Son mit emotionalem Tränen-Abschied

Heung-min Son feiert seinen Abschied von Tottenham - ausgerechnet in seiner Heimat Südkorea. Mit Tränen und einem breiten Grinsen verabschiedet sich die Spurs-Legende.

Nach zehn Jahren bei Tottenham Hotspur hat Heung-min Son einen emotionalen Abschied gefeiert. Beim Testspiel gegen Newcastle United verließ die Klub-Legende unter Tränen den Rasen des Seoul World Cup Stadiums in seiner Heimat Südkorea (64.).

Unter tosendem Beifall der Zuschauer ging der Südkoreaner dann schließlich vom Feld. Für ihn kam Mohammed Kudus in die Partie.

Tränen und dennoch ein breites Grinsen

Sichtlich ergriffen und dennoch mit einem breiten Grinsen im Gesicht herzte Son Mitspieler und Coaches. Von den Zuschauerrängen, auf denen sich auch seine Familie befand, tönten Sprechchöre. Das Testspiel endete 1:1 - doch das Ergebnis rückte in den Hintergrund.

Son zieht es wohl in die MLS

Son hatte bei der Pressekonferenz vor dem Testspiel am Samstag überraschend seinen anstehenden Abschied verkündet. Trotz Vertrags bis 2026 würde ihm der Klub keine Steine in den Weg legen. Der Südkoreaner peilt offenbar die MLS an.