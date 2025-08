"Surreal": Liverpool nach Jotas Tod zurück in Anfield

Beim Doppel-Test gegen Athletic Bilbao ist das Gedenken an den verstorbenen Profi noch einmal allgegenwärtig.

Das erste Spiel an der Anfield Road seit dem Tod von Diogo Jota hat beim FC Liverpool noch einmal Trauer und tiefe Anteilnahme ausgelöst.

Vor dem Doppel-Test gegen Athletic Bilbao am Montag legten Vertreter beider Vereine unter anhaltendem Applaus Kränze nieder. Fans hielten Banner, Schals und Fahnen mit dem Konterfei des portugiesischen Profis hoch, dazu sangen sie minutenlang den Song, den sie Jota einst gewidmet hatten. Es folgte ein besonders emotionales „You’ll never walk alone“.

Liverpool-Testspiel in der 20. Minute unterbrochen

Es sollten zwei Spiele nacheinander gegen die Basken folgen, für Liverpool sind es die letzten Tests vor dem Spiel um den Community Shield (Supercup) gegen Pokalsieger Crystal Palace am Sonntag in Wembley. Das erste Spiel begann der Meister am Abend mit einer 1b-Elf ohne die hochkarätigen Bundesliga-Zugänge Florian Wirtz (von Bayer Leverkusen) und Hugo Ekitiké (von Eintracht Frankfurt).