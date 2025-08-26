„Traumdebüt“: 16-jähriger Ngumoha trifft historisch

SID 26.08.2025 • 07:29 Uhr Das Supertalent entscheidet das Spiel gegen Newcastle United und ist der jüngste Torschütze des FC Liverpool.

Bei seinem ersten Einsatz in der Premier League hat sich Supertalent Rio Ngumoha direkt in den Geschichtsbüchern des englischen Fußballmeisters FC Liverpool verewigt. Der 16-Jährige erzielte am Montagabend gegen Newcastle United in der zehnten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 3:2 - und avancierte zum jüngsten LFC-Torschützen der Klubhistorie. Von einem „Traumdebüt“ sprach Kapitän Van Dijk nach der Partie.

Ngumoha solle das nun genießen, „denn solche Abende kann man in seiner Position nicht als selbstverständlich ansehen“, betonte der Niederländer. Der Flügelstürmer müsse nun „weiter hart arbeiten und bescheiden bleiben“.

Auch Teammanager Arne Slot freute sich mit dem englischen Junioren-Nationalspieler: „Es ist natürlich etwas Besonderes für ihn, in einem solchen Moment zu treffen.“ Insgesamt bezeichnete er den zweiten Sieg im zweiten Premier-League-Spiel, bei dem Florian Wirtz erneut in der Startelf stand, als „glücklich“. Schließlich hatte Liverpool in Überzahl eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben.

Nach den Toren von Ryan Gravenberch (35.) und Hugo Ekitiké (46.), der nun in allen drei Partien für Liverpool getroffen hat, sowie der Roten Karte gegen Anthony Gordon (45.+3) war Newcastle im St. James‘ Park dank Bruno Guimaraes (57.) und William Osula (88.) spät zurückgekommen.

Ngumoha betrat in der Nachspielzeit das Feld und ließ sein Team vier Minuten nach seiner Einwechslung mit einem platzierten Schuss in die lange Ecke jubeln. Er löste vier Tage vor seinem 17. Geburtstag Ben Woodburn, seit 2016 Rekordhalter, als jüngsten LFC-Torschützen ab.