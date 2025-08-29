Tuchel sorgt für große Überraschung in England

SPORT1 29.08.2025 • 17:26 Uhr Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel überrascht mit seiner Kader-Nominierung. Unter den Aussortierten finden sich gleich vier große Namen.

Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel verzichtet für die WM-Qualifikationsspiele gegen Andorra und Serbien im September überraschend auf Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold.

Er habe sich für einen etwas konkurrenzfähigeren Kader entschieden, sagte Tuchel. „Ich sehe, dass er sich manchmal stark auf seine Offensivleistungen verlässt und der Defensivdisziplin nicht so viel Bedeutung beimisst“, stellte er klar. „Er hat über so viele Jahre hinweg großen Einfluss auf Liverpool gehabt.“ Um auch im Nationalteam diesen Einfluss zu haben, „muss er die Defensive sehr, sehr ernst nehmen“.

Der 26 Jahre alte Alexander-Arnold, der im Sommer vom FC Liverpool zu Real Madrid gewechselt war, hatte noch im Juni im Kader gestanden.

Tuchel verzichtet auch auf Grealish und Foden

Auch Kyle Walker, Jack Grealish und Phil Foden sind nicht dabei. „Sie sind Topspieler. Sie werden immer Topspieler bleiben und immer im Rennen um eine Nominierung sein. Ich weiß, dass sie unbedingt zurückkommen wollen, was wirklich wichtig ist“, sagte Tuchel.

Jude Bellingham und Bukayo Saka fehlen verletzt.

Tuchel nominierte unter anderem Neulinge wie Elliot Anderson von Nottingham Forest und Djed Spence von Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur.

Die Three Lions treffen am 6. September in Wembley auf Andorra (18 Uhr) und drei Tage später in Belgrad auf Serbien (20.45 Uhr).

