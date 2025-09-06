Newsticker
Bruder reagiert mit Maradona-Vergleich auf gescheiterten Martínez-Deal

Skurrile Reaktion auf geplatzten Deal

Nach einem gescheiterten Transfer von Emiliano Martínez nimmt sein Bruder Stellung - und vergleicht den Keeper mit Diego Maradona.
Seit fünf Jahren ist Emiliano Martínez Torwart von Aston Villa
Seit fünf Jahren ist Emiliano Martínez Torwart von Aston Villa
© IMAGO/ZUMA Press Wire
Annabella Aulinger
Nach einem gescheiterten Transfer von Emiliano Martínez nimmt sein Bruder Stellung - und vergleicht den Keeper mit Diego Maradona.

Eigentlich hätte Emiliano Martínez in diesem Sommer der neue Torwart von Manchester United werden sollen. Der Wechsel von Aston Villa kam jedoch nicht zustande. Nun äußert sich sein Bruder zu dem gescheiterten Transfer - und spricht dabei von Martínez in den höchsten Tönen.

„Bei Aston Villa ist er das, was Diego Maradona für Napoli war. Er hat bei Villa viel gegeben, wie Kun Agüero bei City, wie Leo Messi bei Barca. Sie sind legendäre Spieler, und es wird schwer sein, das zu übertreffen, was er bei Aston Villa geleistet hat“, sagte sein Bruder Alejandro gegenüber DSports Radio.

Am Ende der vergangenen Saison verabschiedete sich der 33-Jährige bereits von seinem Klub und den Fans, unter Tränen winkte er den Zuschauern zu - im Glauben, es sei sein letzter Auftritt für Aston Villa.

Martínez-Deal in letzter Sekunde gescheitert

Mit ManUnited stand über Monate ein Leihgeschäft im Raum, ein Transfer schien nur Formsache zu sein - bis zum Deadline Day, als United plötzlich nicht den Argentinier unter Vertrag nahm, sondern den Belgier Senne Lammens.

Villa soll knapp 35 Millionen Euro als Ablöse für Martínez verlangt haben. Möglicherweise schreckte diese hohe Summe United ab. Auch Martínez‘ Bruder ist der Meinung, der Grund für den gescheiterten Wechsel sei eine fehlende Einigung der Klubs.

„Er ist sehr beliebt, und die Direktoren wollten ihn nicht verkaufen, weil er der Schlüsselspieler im Team ist und ein anderes Team ihn haben wollte“, betonte Martínez‘ Bruder.

