Der nächste Weltrekord: Geyoro ist die teuerste Fußballerin

SID 05.09.2025 • 11:28 Uhr Für 1,43 Millionen Pfund wechselt die Französin von PSG zu den London City Lionesses in die englische Women's Super League.

Im Fußball sorgt schon wieder ein Frauen-Weltrekordtransfer für Aufsehen. Die französische Nationalspielerin Grace Geyoro ist nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP für 1,43 Millionen Pfund (ca. 1,65 Millionen Euro) von Paris Saint-Germain zu den London City Lionesses gewechselt. Damit ist die erst im August aufgestellte Bestmarke von umgerechnet 1,3 Millionen Euro für die von Orlando Pride verpflichtete Mexikanerin Lizbeth Ovalle übertroffen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„London City freut sich, die Verpflichtung von Grace Geyoro am Deadline Day bekannt zu geben, vorbehaltlich des Abschlusses der behördlichen Verfahren,“ hieß es in einer Mitteilung des Erstliga-Aufsteigers am Freitag. Die 28 Jahre alte Mittelfeldspielerin soll einen Vierjahresvertrag unterzeichnet haben.