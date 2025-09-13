Guardiola: Erling Haaland "ein bisschen über" Alexander Isak

SID 13.09.2025 • 06:13 Uhr Der Triplemacher von Manchester City kontert das Lob von Teammanager Arne Slot über den Rekordneuzugang und lobt seiner neuen Torwart.

Der spanische Star-Teammanager Pep Guardiola hat in der Debatte um den besten Stürmer der Welt klar Stellung bezogen und die Meinung von Liverpool-Trainer Arne Slot gekontert. Dieser hatte den schwedischen Neuzugang Alexander Isak nach dessen Rekordwechsel für umgerechnet rund 150 Millionen Euro von Newcastle als "vielleicht besten Stürmer der Welt" bezeichnet. Der Teammanager Guardiolas dagegen sieht seinen Star-Stürmer Erling Haaland "ein bisschen über" dem Schweden.

"Isak ist außergewöhnlich. Aber ich würde Erling gegen niemanden tauschen. Ich kenne ihn, ich mag ihn", betonte Guardiola. Nach zwei Niederlagen in Folge gegen Tottenham und Brighton braucht City Haaland in Topform für das Derby gegen Manchester United.

Isak könnte ebenfalls am Sonntag in Burnley sein Debüt für die Reds geben. Der 25 Jahre alte Schwede erzielte in 86 Premier-League-Spielen für Newcastle 54 Tore. Haaland hingegen kommt seit 2022 auf 88 Treffer in 100 Partien für City und führte die Skyblues zu zwei Meisterschaften, der Champions League und dem FA-Cup.