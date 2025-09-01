Jadon Sancho wechselt zu Aston Villa

SID 01.09.2025 • 23:01 Uhr BVB-Fans hatten von einer Rückkehr Sanchos geträumt, doch daraus wird nichts.

Der frühere Dortmunder Jadon Sancho verlässt Manchester United erneut und schließt sich auf Leihbasis dem Ligarivalen Aston Villa an. Dies teilte der Klub aus Birmingham am Montagabend mit, ohne weitere Details zu dem Deal zu nennen. In der vergangenen Saison hatte Sancho als Leihspieler mit dem FC Chelsea die Conference League gewonnen, in diesem Sommer hatte es auch immer wieder Gerüchte um eine Rückkehr zu Borussia Dortmund gegeben.

Die Umsetzung eines solchen Transfers sei jedoch nicht möglich gewesen. "Wir müssen am Ende in unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten bleiben und können keine verrückten Dinge machen. Ich kann den Wunsch aller nachvollziehen, aber Jadon Sancho wird nicht zum BVB wechseln", hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Montag bei Sky gesagt.

Sancho, dessen Vertrag bei ManUnited Ende Juni 2026 ausläuft, war von August 2017 bis Juli 2021 für den BVB aufgelaufen und hatte für Furore gesorgt. Auch bei seiner Rückkehr nach Dortmund in der Rückrunde der Saison 2023/2024 spielte er stark.