Liverpool: Bittere Premiere für Wirtz

Zum ersten Mal in dieser Premier-League-Saison steht Florian Wirtz nicht in der Startelf vom FC Liverpool. Trainer Arne Slot setzt den 22-Jährigen ausgerechnet im Derby gegen Stadtkonkurrent Everton auf die Bank.
Bittere Premiere für Wirtz
Bisher hatte Wirtz, der für mindestens 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen kam, bei allen vier Liga-Spielen der Reds in der Startelf gestanden und sich nach und nach gesteigert.
Unter der Woche hatte der deutsche Nationalspieler beim 3:2-Sieg gegen Atlético Madrid sein bislang besten Auftritt im Dress der Reds.
300-Millionen-Trio nur auf der Bank
Auch Rekord-Neuzugang Alexander Isak (150 Millionen Euro) sitzt beim Merseyside-Derby zunächst auf der Bank, ebenso Neuzugang Jeremie Frimpong (40 Millionen).
Über 300 Millionen Euro an Ablösen waren für das Trio, das gegen Everton nicht in der Startelf steht, im Sommer geflossen. In der Pressekonferenz vor dem Spiel hatte Slot noch von Wirtz geschwärmt.
„Zu sagen, dass er ein Künstler ist, wird ihm nicht gerecht“, sagte der Cheftrainer. „Er ist ein Künstler, aber er kann auch gemein sein. Sonst kann man dieses Niveau nicht erreichen.“
„Er arbeitet unglaublich hart hier in diesem Gebäude, um besser und besser und besser zu werden“, führte der Niederländer aus. „Diese Mentalität trägt er in sich, und man sieht sie auch, wenn er ein- oder zweimal den Ball verliert. Er wird sich nicht verstecken, er will den dritten, er will den vierten.“