Luft für Füllkrug-Coach wird dünner

Maximilian Lotz 21.09.2025 • 10:36 Uhr Nach dem verpatzten Saisonstart werden rund um Niclas Füllkrugs Klub West Ham United bereits mögliche Nachfolger des angezählten Trainers gehandelt.

Bekommt Niclas Füllkrug bald einen neuen Trainer? Nach der nächsten Pleite für West Ham United wird der Druck auf Coach Graham Potter immer größer.

Englische Medien berichten übereinstimmend, dass Potter die Entlassung droht, sollte nicht schleunigst die Kehrtwende gelingen.

Nach der 1:2-Niederlage gegen Oliver Glasners Crystal Palace am Samstag habe die Klubführung zwar noch keine endgültige Entscheidung über Potters Zukunft getroffen, doch in der Presse kursieren bereits Namen potenzieller Nachfolger.

Gespräche mit möglichem Nachfolger?

Wie der Guardian berichtet, sollen die Hammers bereits Gespräche mit dem kürzlich bei Nottingham Forest entlassenen Nuno Espirito Santo geführt haben. Auch eine Rückkehr von Ex-Coach Slaven Bilic ist demnach Thema.

Als weiterer Kandidat wird der frühere Wolves-Coach Gary O‘Neil gehandelt. Das schreiben etwa auch The Athletic und die BBC.

Auf die Frage, ob er noch das Vertrauen der Klubführung spüre, sagte Potter: „Ja, ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln, aber ich verstehe auch die Umstände und die Ergebnisse.“ Er wolle sich dennoch der Situation stellen.

Auch Füllkrug bislang glücklos

Die Hammers haben in der Premier League einen Fehlstart hingelegt. Am Samstag setzte es im fünften Spiel die vierte Niederlage.

Saisonübergreifend sind die Londoner seit acht Heimspielen sieglos. In der Tabelle belegt West Ham den drittletzten Platz.

