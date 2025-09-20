Manchester United macht Schritt aus der Krise

SID 20.09.2025 • 20:37 Uhr Klub-Weltmeister Chelsea verliert nach dem Spiel in München auch beim englischen Rekordmeister.

Manchester United hat in der Premier League einen Schritt aus der Krise gemacht. Der englische Rekordchampion besiegte Klub-Weltmeister FC Chelsea mit 2:1 (2:0) und schob sich mit seinem zweiten Sieg im fünften Saisonspiel ins Tabellenmittelfeld vor.

Die Gastgeber hatten zunächst von einer frühen Roten Karte gegen Torhüter Robert Sanchez (5.) profitiert, der außerhalb des Strafraums foulte. In Überzahl brachten Bruno Fernandes (14.) und Casemiro (37.) ihr Team auf die Siegerstraße.