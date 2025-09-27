Newsticker
Nächste Blamage für Manchester United

Bei Manchester United läuft weiter nur wenig zusammen. Die Red Devils verlieren in der Premier League auch beim FC Brentford.
Manchester United bleibt mit seinen schwankenden Leistungen seit geraumer Zeit eine Wundertüte. Selbst Trainer Ruben Amorim gesteht, nicht zu wissen, wie seine Mannschaft sich im nächsten Spiel präsentiert.
Manchester United erlebt weiter eine Saison zum Vergessen! Das Team von Trainer Rúben Amorin verlor beim FC Brentford mit 1:3 (1:2) und bleibt weiterhin Mittelmaß in der Premier League.

Dabei hatte der englische Fußball-Rekordchampion zuletzt mit einem Sieg gegen Klub-Weltmeister FC Chelsea (2:1) auf bessere Zeiten gehofft.

In der Tabelle rutschte United auf den 13. Platz. Je nachdem, wie die anderen Vereine spielen, könnten die Red Devils aber noch weiter nach unten durchgereicht werden.

Premier League: Bruno Fernandes vergibt Elfmeter

Für Brentford traf Igor Thiago in der 8. und 20. Minute doppelt. Am 1:0 war der frühere Freiburger Kevin Schade beteiligt.

ManUnited gelang durch den Ex-Leipziger Benjamin Sesko (26.) nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer. Für den Angreifer aus Slowenien war es das erste Premier-League-Tor.

In der 76. Minute hatte United dann die Chance auf den Ausgleich, doch Bruno Fernandes vergab einen berechtigten Foulelfmeter kläglich.

Mathias Jensen sorgte in der Nachspielzeit nach einem Konter für den Endstand (90.+5) und für die dritte Saisonpleite der Red Devils.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

