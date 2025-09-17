ManUnited wieder mit roten Zahlen

SID 17.09.2025 • 15:50 Uhr Manchester United schreibt mal wieder rote Zahlen. Die negative Bilanz passt zur sportlichen Tristesse bei den Red Devils.

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat in seinem abgelaufenen Geschäftsjahr passend zur sportlichen Tristesse erneut rote Zahlen geschrieben.

Trotz eines Rekordumsatzes in Höhe von umgerechnet 767,7 Millionen Euro verbuchten die Red Devils in 2024/25 auch im Zuge ihres historischen Niedergangs bis auf den 15. Platz der Premier League ein Bilanzminus von 21,2 Millionen Euro.

Im Vorjahr beim seinerzeit schon fünften Negativergebnis des Klubs nacheinander hatte der Betriebsverlust sogar 80 Millionen Euro betragen.

Manchester United investiert ohne Erfolg

Manchester United versucht seit Jahren, durch teure Transfers sportlich wieder oben anzugreifen. Im Sommer-Transferfenster 2025 machten die Red Devils ein Minus in Höhe von 176,5 Millionen Euro.

In den Jahren zuvor sah das ganz ähnlich aus. Sowohl 2024 (-129,1) als auch 2023 (-146,9) und 2022 (-219,5) wurden Rote Zahlen im dreistelligen Millionen-Bereich geschrieben.