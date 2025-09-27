Nach Potter-Entlassung! Neuer Trainer für Füllkrug

Johannes Behm 27.09.2025 • 17:42 Uhr Trainer-Entlassung in der Premier League! Niclas Füllkrugs Coach Graham Potter muss seinen Posten räumen. Wenig später präsentieren die Londoner den Nachfolger Potters.

Graham Potter ist nicht länger Trainer von West Ham United! Das bestätigte der Klub am Samstagvormittag in einer offiziellen Mitteilung.

„Die Ergebnisse und Leistungen in der zweiten Hälfte der letzten Saison und zu Beginn der Saison 2025/26 haben nicht den Erwartungen entsprochen“, begründete der Klub den Schritt und führte an, dass „ein Wechsel notwendig ist, um die Position der Mannschaft in der Premier League so schnell wie möglich zu verbessern“.

Nachfolger bereits gefunden

Als Nachfolger präsentierten die Hammers nur wenig später Nuno Espírito Santo. Der 51-Jährige wurde erst zu Beginn der laufenden Saison bei Nottingham Forest entlassen.

„Ich freue mich sehr, hier zu sein, und bin sehr stolz darauf, West Ham United zu vertreten“, wurde er in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Mein Ziel ist es, hart daran zu arbeiten, das Beste aus der Mannschaft herauszuholen und sicherzustellen, dass wir so wettbewerbsfähig wie möglich sind. Die Arbeit hat bereits begonnen, und ich freue mich auf die bevorstehende Herausforderung.“

West Ham steht mit drei Punkten und nur einem Sieg aus fünf Spielen in der Premier League auf Platz 19. Auch vergangenes Jahr schlossen die Hammers die Saison unter Potter lediglich auf einem enttäuschenden 14. Platz ab. Potter hatte noch am Freitag auf der Pressekonferenz für das Spiel gegen Everton gesessen, einen Tag später folgte die Entlassung.

Dritter Trainer bei West Ham für Füllkrug

Neben Potter sind auch fünf seiner Assistenten von ihren Aufgaben entbunden worden.

Auf Füllkrug wartet somit schon der dritte Trainer bei West Ham seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund nach England im August 2024. Potter hatte West Ham am 9. Januar 2025 als Nachfolger von Julen Lopetegui übernommen, der ebenfalls nur wenige Monate im Amt gewesen war. In der Saison 2024/25 waren die Hammers auf Rang 14 gelandet.

