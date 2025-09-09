Blitz-Trainerwechsel in England perfekt

Ange Postecoglou wird neuer Trainer bei Nottingham Forest. Das verkündeten die Tricky Trees am Dienstagnachmittag. In der Nacht von Montag auf Dienstag hatte der Klub die Entlassung von Nuno Espírito Santo bekannt gegeben.
Blitz-Trainerwechsel perfekt
Postecoglou war zuletzt für Liga-Konkurrent Tottenham Hotspur tätig gewesen und hatte die Europa League gewonnen, war aber entlassen worden, weil die Spurs die Premier-League-Saison auf dem enttäuschenden 17. Platz abgeschlossen hatten - nun übernimmt er in Nottingham.
Dort soll er den Klub aufs nächste Level bringen und Titel gewinnen. „Wir holen einen Trainer in den Klub, der nachweislich und konsequent Trophäen gewonnen hat“, unterstrich der griechische Klub-Besitzer Evangelos Marinakis in der Pressemitteilung.
Forest will „um Trophäen kämpfen“
„Nachdem wir den Aufstieg in die Premier League geschafft und uns dann Saison für Saison den europäischen Fußball gesichert haben, müssen wir jetzt den richtigen Schritt machen, um mit den Besten mithalten und um Trophäen kämpfen zu können“, gab Marinakis die Stoßrichtung vor.
„Ange hat die Voraussetzungen und die Erfahrung, um dies zu erreichen, und wir freuen uns, dass er uns auf unserem ehrgeizigen Weg begleitet“, führte der Grieche aus.
„Seine Erfahrung als Trainer von Mannschaften auf höchstem Niveau und sein Wunsch, mit uns bei Forest etwas Besonderes aufzubauen, machen ihn zu einer fantastischen Person, die uns auf unserem Weg helfen und all unsere Ambitionen konsequent umsetzen kann“, schloss Marinakis ab.