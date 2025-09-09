Blitz-Trainerwechsel in England perfekt

Johannes Behm 09.09.2025 • 14:34 Uhr Nottingham Forest hat einen neuen Trainer. Der Australier Ange Postecoglou übernimmt bei den Tricky Trees.

Ange Postecoglou wird neuer Trainer bei Nottingham Forest. Das verkündeten die Tricky Trees am Dienstagnachmittag. In der Nacht von Montag auf Dienstag hatte der Klub die Entlassung von Nuno Espírito Santo bekannt gegeben.

Postecoglou war zuletzt für Liga-Konkurrent Tottenham Hotspur tätig gewesen und hatte die Europa League gewonnen, war aber entlassen worden, weil die Spurs die Premier-League-Saison auf dem enttäuschenden 17. Platz abgeschlossen hatten - nun übernimmt er in Nottingham.

Dort soll er den Klub aufs nächste Level bringen und Titel gewinnen. „Wir holen einen Trainer in den Klub, der nachweislich und konsequent Trophäen gewonnen hat“, unterstrich der griechische Klub-Besitzer Evangelos Marinakis in der Pressemitteilung.

Forest will „um Trophäen kämpfen“

„Nachdem wir den Aufstieg in die Premier League geschafft und uns dann Saison für Saison den europäischen Fußball gesichert haben, müssen wir jetzt den richtigen Schritt machen, um mit den Besten mithalten und um Trophäen kämpfen zu können“, gab Marinakis die Stoßrichtung vor.

„Ange hat die Voraussetzungen und die Erfahrung, um dies zu erreichen, und wir freuen uns, dass er uns auf unserem ehrgeizigen Weg begleitet“, führte der Grieche aus.