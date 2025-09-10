Newsticker
Nick Woltemade? "Ein wahrer Gentleman"

Woltemade? "Ein wahrer Gentleman"

Ein populäres Restaurant in Newcastle hat für einen berühmten deutschen Besucher nur gute Worte übrig.
Annabella Aulinger
Ein populäres Restaurant in Newcastle hat für einen berühmten deutschen Besucher nur gute Worte übrig.

Eines der populärsten Restaurants in Newcastle hatte bereits den neuesten United-Stürmer zu Gast. Nick Woltemade verbrachte einen Abend im Khai Khai, einem Restaurant, welches in der Vergangenheit schon viele prominente Besucher empfangen hatte.

“Es war eine absolute Freude, unseren Rekordtransfer, Nick Woltemade, willkommen zu heißen - ein wahrer Gentleman! Willkommen in Newcastle und bei unserem großartigen Fußballverein. Verwirkliche deine Träume, wir sind den ganzen Weg bei dir”, schrieb der offizielle Instagram-Account des Restaurants.

Das Restaurant im Herzen der englischen Großstadt eröffnete zu Corona-Zeiten, damals jedoch nur als Imbiss. Seither entwickelte es sich zu einem Hotspot für indisches Essen in der Newcastle.

Woltemade vor Newcastle-Debüt

Auch nahm die Zahl prominenter Gäste seit der Eröffnung stets zu. Vor allem United-Spieler, darunter auch die Klub-Ikone Alan Shearer, sollen Stammgäste im Khai Khai sein. Auch Star-Koch Gordon Ramsay gilt als großer Fan des Menüs.

Am kommenden Samstag trifft Newcastle auf die Wolverhampton Wanderers (ab 16.00 Uhr im LIVETICKER). Dann könnte Woltemade für seinen neuen Klub debütieren.

