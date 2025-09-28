Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

Premier League: Woltemade trifft im England-Kracher!

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Woltemade trifft im England-Kracher

Der deutsche Starstürmer Nick Woltemade darf beim Premier-League-Duell gegen den FC Arsenal von Beginn an ran - und trifft!
Nick Woltemade wurde beim Länderspiel von Deutschland gegen Nordirland ausgepfiffen. Deutsche Fans reagieren auf den Aufreger - die Meinungen sind verschieden.
Julius Schamburg
Der deutsche Starstürmer Nick Woltemade darf beim Premier-League-Duell gegen den FC Arsenal von Beginn an ran - und trifft!

Nick Woltemade ist in die Startelf von Newcastle United zurückgekehrt - und hat direkt für Jubel gesorgt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der deutsche Stürmerstar durfte beim Premier-League-Kracher gegen den FC Arsenal (JETZT im LIVETICKER) von Beginn an ran und brachte das Heimteam in der 34. Minute in Führung. Für Woltemade war es der zweite Treffer im Newcastle-Trikot.

Nach einer Flanke von der linken Seite köpfte der DFB-Angreifer aus kurzer Distanz ein. Gegenspieler Gabriel monierte zwar ein Foulspiel, doch der Treffer zählte.

Woltemade auf Hamanns Spuren

Woltemade ist erst der zweite Deutsche, der für Newcastle United gegen Arsenal trifft. Der erste war 1999 Dietmar Hamann.

{ "placeholderType": "MREC" }

Unter der Woche beim 4:1 im League Cup gegen den FC Brentford hatte Woltemade zunächst noch auf der Bank Platz nehmen müssen. In der 69. Minute wurde er für den Schweden Anthony Elanga eingewechselt, blieb aber erneut ohne eigene Torbeteiligung.

Howe schwärmt von Woltemade

William Osula, der im Sommer noch kurz vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt stand, erzielte gegen Brentford einen Doppelpack - dennoch erhielt Woltemade von Trainer Eddie Howe am Sonntag den Vorzug.

„Ich sehe ihn als Neuner. Er spielt anders als andere Stürmer, die wir in der Vergangenheit hatten. Es geht darum, Nicks Stärken zu nutzen. Ich war in der kurzen Zeit, die er am Mittwoch hatte, wirklich beeindruckt von ihm. Er hat sein kreatives Flair gezeigt“, sagte Howe am Freitag über Woltemade.

Bei Arsenal fehlt der deutsche Nationalspieler Kai Havertz weiterhin verletzungsbedingt. Trainer Mikel Arteta sprach vor dem Ligapokalspiel am Mittwochabend bei Port Vale davon, dass Havertz noch „Monate“ ausfallen könne.

{ "placeholderType": "MREC" }

Newcastle - Arsenal, die offiziellen Aufstellungen:

Newcastle: Pope - Livramento, Thiaw, Botman, Burn - Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton - Murphy, Woltemade, Gordon

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Arsenal: Raya - Timber, Mosquera, Magalhaes, Calafiori - Eze, Zubimendi, Rice - Saka, Gyökeres, Trossard

Bereits im Vorfeld wurde spekuliert, dass Woltemade am Mittwoch für das Duell mit den Gunners geschont wurde. Für gut 20 Minuten reichte es aber dann doch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Woltemade hatte zuletzt mit seiner Fitness und der Physis in der Premier League zu kämpfen. Nach dem 1:0 gegen die Wolverhampton Wanderers sagte sein Teamkollege Bruno Guimaraes: „Ich mag ihn sehr. Aber wir haben gesehen, dass er noch nicht an die Geschwindigkeit der Premier League gewöhnt ist. Nach 45 Minuten bekam er Krämpfe“, lachte der Brasilianer und ergänzte: „So etwas habe ich noch nie gesehen!“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite