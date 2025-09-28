Premier League: Woltemade trifft im England-Kracher!

Nick Woltemade ist in die Startelf von Newcastle United zurückgekehrt - und hat direkt für Jubel gesorgt.
Woltemade trifft im England-Kracher
Der deutsche Stürmerstar durfte beim Premier-League-Kracher gegen den FC Arsenal (JETZT im LIVETICKER) von Beginn an ran und brachte das Heimteam in der 34. Minute in Führung. Für Woltemade war es der zweite Treffer im Newcastle-Trikot.
Nach einer Flanke von der linken Seite köpfte der DFB-Angreifer aus kurzer Distanz ein. Gegenspieler Gabriel monierte zwar ein Foulspiel, doch der Treffer zählte.
Woltemade auf Hamanns Spuren
Woltemade ist erst der zweite Deutsche, der für Newcastle United gegen Arsenal trifft. Der erste war 1999 Dietmar Hamann.
Unter der Woche beim 4:1 im League Cup gegen den FC Brentford hatte Woltemade zunächst noch auf der Bank Platz nehmen müssen. In der 69. Minute wurde er für den Schweden Anthony Elanga eingewechselt, blieb aber erneut ohne eigene Torbeteiligung.
Howe schwärmt von Woltemade
William Osula, der im Sommer noch kurz vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt stand, erzielte gegen Brentford einen Doppelpack - dennoch erhielt Woltemade von Trainer Eddie Howe am Sonntag den Vorzug.
„Ich sehe ihn als Neuner. Er spielt anders als andere Stürmer, die wir in der Vergangenheit hatten. Es geht darum, Nicks Stärken zu nutzen. Ich war in der kurzen Zeit, die er am Mittwoch hatte, wirklich beeindruckt von ihm. Er hat sein kreatives Flair gezeigt“, sagte Howe am Freitag über Woltemade.
Bei Arsenal fehlt der deutsche Nationalspieler Kai Havertz weiterhin verletzungsbedingt. Trainer Mikel Arteta sprach vor dem Ligapokalspiel am Mittwochabend bei Port Vale davon, dass Havertz noch „Monate“ ausfallen könne.
Newcastle - Arsenal, die offiziellen Aufstellungen:
Newcastle: Pope - Livramento, Thiaw, Botman, Burn - Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton - Murphy, Woltemade, Gordon
Arsenal: Raya - Timber, Mosquera, Magalhaes, Calafiori - Eze, Zubimendi, Rice - Saka, Gyökeres, Trossard
Bereits im Vorfeld wurde spekuliert, dass Woltemade am Mittwoch für das Duell mit den Gunners geschont wurde. Für gut 20 Minuten reichte es aber dann doch.
Woltemade hatte zuletzt mit seiner Fitness und der Physis in der Premier League zu kämpfen. Nach dem 1:0 gegen die Wolverhampton Wanderers sagte sein Teamkollege Bruno Guimaraes: „Ich mag ihn sehr. Aber wir haben gesehen, dass er noch nicht an die Geschwindigkeit der Premier League gewöhnt ist. Nach 45 Minuten bekam er Krämpfe“, lachte der Brasilianer und ergänzte: „So etwas habe ich noch nie gesehen!“