Tuchel entschlossen: "Kein Fluch" über englischer Mannschaft

Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel ist überzeugt, dass kein „Fluch“ auf der englischen Nationalmannschaft liegt. „Es ist möglich, einen Titel mit England zu gewinnen, es gibt keinen Fluch auf englischen Teams“, sagte der ehemalige Bayern-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in der WM-Qualifikation gegen Andorra am Samstag (18.00 Uhr im LIVETICKER). Den bislang einzigen großen Titel gewann England 1966 bei der WM im eigenen Land.

Durch Englands jüngste Erfolge bei den Frauen unter Sarina Wiegman und der U21-Auswahl von Lee Carsley verspüre Tuchel keinen extra Druck – beide hatten im Sommer den EM-Titel gefeiert. „Wenn überhaupt, ist das ein gutes Omen. Ich habe mich so für Sarina und Lee gefreut, weil sie außergewöhnliche Anstrengungen und riesigen Erfolg gezeigt haben“, sagte der 52-Jährige.