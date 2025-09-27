Wirtz erneut schwach! Liverpool verliert erstmals

Moritz Thienen 27.09.2025 • 18:11 Uhr Der FC Liverpool lässt in der Premier League erstmals Federn. Die Reds unterliegen bei Crystal Palace. Florian Wirtz bleibt erneut blass.

Erste Niederlage für den FC Liverpool in der Premier League! Die Reds unterlagen kurz vor Schluss bei Crystal Palace mit 1:2 (0:1).

Der amtierende Meister präsentierte sich speziell in der Defensive über weite Strecken des Spiels extrem desolat. Nach der frühen Führung von Ismaila Sarr (9.) hätte Palace das Spiel schon in der ersten Halbzeit entscheiden müssen.

Doch Alisson Becker im Tor der Reds verhinderte gleich mehrfach mit sehenswerten Paraden weitere Treffer der Gastgeber. Und so kam es, wie es kommen musste. Nachdem Palace auch in der zweiten Halbzeit zahlreiche Chancen ausgelassen hatte, glich Federico Chiesa kurz vor Schluss aus (87.).

Der Treffer war durchaus umstritten: In der Entstehung sah es so aus, als wenn Mohamed Salah klar mit der Hand am Ball war. Doch der Treffer wurde auch nach Video-Studium gegeben.

In der Nachspielzeit dann doch noch das Happy End für Crystal Palace: Nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum landete der Ball vor den Füßen von Edward Nketiah, der den Ball eiskalt zum Sieg verwandelte (90.+7).

Premier League: Erneut schwacher Auftritt von Wirtz

Trotz der Niederlage bleibt Liverpool souveräner Tabellenführer. Nach zuvor fünf Siegen aus fünf Spielen liegen die Reds nun drei Punkte vor Crystal Palace (12 Punkte).

Beim FC Liverpool kehrte Florian Wirtz in die Startelf zurück. Doch der Neuzugang scheint noch immer nicht voll auf der Insel angekommen zu sein.

Echte gefährliche Aktionen hatte Wirtz, der zum Beginn des Spiels auf dem Flügel agierte und erst in der zweiten Halbzeit in die Mitte rutschte, nicht.

