Woltemade harmlos: Newcastle mit dritter Nullnummer der Saison

Der Rekordeinkauf kam im Auswärtsspiel beim AFC Bournemouth kaum in die gefährliche Zone.

Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade hat mit Newcastle United den zweiten Saisonsieg in der englischen Premier League verpasst. Drei Tage nach dem 1:2 in der Champions League gegen den FC Barcelona mussten sich die Magpies mit ihrem deutschen Rekordeinkauf beim AFC Bournemouth mit dem dritten 0:0 der Spielzeit begnügen. Der 23-Jährige, der für bis zu 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart auf die Insel gewechselt war und vor einer Woche mit seinem Siegtor zum 1:0 gegen die Wolverhampton Wanderers ein Traumdebüt gegeben hatte, kam vor dem gegnerischen Tor kaum zum Zug.

Ein solides Startelfdebüt gab Malick Thiaw. Der Ex-Schalker, dessen Transfer von der AC Mailand Newcastle rund 35 Millionen Euro wert war, überzeugte vor allem in der ersten Hälfte mit gutem Stellungsspiel und Zweikampfstärke in der Abwehr. In der Schlussphase hatte der Innenverteidiger aber Glück, dass er nicht die Gelb-Rote Karte erhielt (80.). Während die Magpies mit sechs Punkten aus fünf Spielen vorerst im Tabellenmittelfeld feststecken, steht Bournemouth nach dem besten Saisonstart in der Vereinsgeschichte mit zehn Zählern in der Spitzengruppe.