Englands Fußball bricht wohl mit einer Jahrzehnte alten Tradition

Felix Kunkel 27.10.2025 • 22:31 Uhr In der Premier League bahnt sich offenbar das Ende einer ewigen Tradition an. Der Boxing Day könnte in diesem Jahr mit nur einem Spiel über die Bühne gehen.

Der traditionelle Boxing Day der Premier League steht offenbar in seiner bisherigen Form vor dem Aus - zumindest vorübergehend. Wie die englischen Medien The Times und Daily Mail übereinstimmend berichten, könnte am 26. Dezember 2025 nur ein einziges Ligaspiel ausgetragen werden.

Demnach bedingen Terminengpässe und ein neuer Vertrag zwischen der Premier League und dem englischen Verband die Änderung.

Die beiden Parteien hatten im letzten Jahr vereinbart, dass das Achtelfinale des FA Cups künftig ebenfalls an einem Wochenende stattfindet. Im Gegenzug soll es keine Wiederholungsspiele bei Unentschieden mehr geben.

Premier League: Nur ein Spiel am Boxing Day 2025?

Die Premier League muss seitdem ihren Medienpartnern 33 Spieltage am Wochenende und fünf unter der Woche anbieten.

Da die laufende Saison aufgrund der Klub-WM und der WM 2026 zeitlich relativ eng getaktet ist, ist es den Berichten zufolge sehr wahrscheinlich, dass der 26. Dezember 2025 als „normaler“ Freitag mit nur einem Ligaspiel über die Bühne geht.

Noch ist der Spielplan für den betroffenen 18. Spieltag aber nicht final terminiert. Unter anderem stehen sich Liverpool und Wolverhampton, Nottingham und Manchester City, Arsenal und Brighton sowie Manchester United und Newcastle gegenüber.

2026 könnten es wieder mehrere Spiele werden

2026 fällt der 26. Dezember auf einen Samstag, weshalb dann voraussichtlich wieder eine größere Anzahl von Spielen am Boxing Day stattfinden wird.

In den Spielklassen unterhalb der Premier League soll der Boxing Day hingegen auch in diesem Jahr wie gewohnt mit mehreren Partien ausgetragen werden.