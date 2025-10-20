FC Bayern: Tel schwärmt von Kane

Annabella Aulinger 20.10.2025 • 13:28 Uhr Mathys Tel spricht in den höchsten Tönen von Bayern-Star Harry Kane. Nach seinem Wechsel in die Premier League hat der Ex-Teamkollege Tel seinen Rat angeboten.

Für anderthalb Jahre haben Mathys Tel und Harry Kane zusammen beim FC Bayern gespielt. Doch auch nach seinem Abgang spricht Tel weiterhin in den höchsten Tönen von seinem ehemaligen Teamkollegen und über die Hilfe, welche er von Kane erhält.

„Harry Kane hat mir sehr geholfen. Vor vier Tagen hat er mir eine Nachricht geschickt und wir haben darüber gesprochen, wie ich mich verbessern kann, über das Abschlussverhalten und die Positionierung im Strafraum“, offenbarte der 20-Jährige in einem Interview mit The Telegraph.

„Es ist sehr gut, weil er sich Zeit nimmt, um mit mir zu sprechen und mir zu erklären, wie ich mich verbessern kann. Für mich ist er der beste Stürmer der Welt, und gerade hat er 13 Spiele bestritten und 21 Tore geschossen. Wir haben erst Oktober!“, schwärmte Tel und fügte hinzu: „Er ist ein sehr guter Kerl.“

Harry Kane bietet Mathys Tel seine Hilfe an

Knapp fünf Monate kam Tel als Leihspieler bei Tottenham Hotspur zum Einsatz, ehe er im vergangenen Juli fest zu Kanes ehemaligen Klub wechselte. Kane bat dem Stürmer daraufhin sogar seinen Rat an - und nicht nur im Kontext des Fußballs.

„Wenn du mich anrufen möchtest, ruf mich einfach an. Wir werden uns unterhalten und versuchen, herauszufinden, was für dich am besten ist“, schrieb Kane dem Franzosen.