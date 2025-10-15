Chelsea-Coach nach eskalierendem Jubel gesperrt

SID 15.10.2025 • 22:15 Uhr Chelsea-Coach Enzo Maresca fehlt gegen Nottingham Forest - weil er beim Siegtor gegen Liverpool exzessiv gejubelt hatte.

Teammanager Enzo Maresca vom englischen Premier-League-Klub FC Chelsea ist nach seinem emotionalen Jubel beim 2:1-Heimsieg gegen den FC Liverpool für ein Spiel gesperrt worden. Der Italiener darf sein Team am Samstag beim Auswärtsspiel bei Nottingham Forest nicht von der Seitenlinie aus betreuen.

Wie der englische Fußballverband FA am Mittwoch mitteilte, wurde Maresca zudem mit einer Geldstrafe in Höhe von 8000 Pfund (rund 10.700 Euro) belegt. Der 45-Jährige hatte die Vorwürfe des unsportlichen Verhaltens offen eingeräumt.

Protest und Jubel: Chelsea-Trainer sieht Gelb-Rot

Maresca hatte zunächst wegen lautstarker Proteste gegen einen Elfmeterpfiff Gelb gesehen und wurde in der sechsten Minute der Nachspielzeit nach dem Siegtreffer von Estevao Willian mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Der Coach war dabei jubelnd die Seitenlinie entlanggelaufen und hatte mit seinen Spielern gefeiert.