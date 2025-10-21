Guardiola reagiert auf Tragödie - Legende trauert um toten Sohn

SPORT1 21.10.2025 • 10:55 Uhr Der Sohn der englischen Fußball-Legende Stuart Pearce verstirbt bei einem tragischen Unfall. Auch City-Coach Pep Guardiola drückt seine Anteilnahme aus.

Der frühere englische Nationalspieler Stuart Pearce trauert um seinen Sohn Harley Pearce. Der 21-Jährige ist am vergangenen Donnerstag bei einem tragischen Unfall mit einem Traktor ums Leben gekommen. Nun sprach auch Manchester-City-Trainer Pep Guardiola der Familie sein Beileid aus.

„Im Namen von Man City möchte ich Stuart Pearce, seiner Frau und seiner Familie mein Beileid zu dem tragischen Verlust ihres Sohnes aussprechen“, wird der Spanier von der Daily Mail zitiert. „Ich weiß, dass es keine Worte für diese große Tragödie gibt, aber wir senden ihm und seiner Familie unsere tiefste Liebe.“

Stuart Pearce hatte von 2005 bis 2007 das Trainer-Amt bei City ausgeübt, das Guardiola seit 2016 innehat. Als Profi hatte der erfolgreiche Außenverteidiger, der wegen seiner kompromisslosen Spielweise den Spitznamen „Psycho“ erhielt, von 2001 bis 2002 auch das Trikot der Citizens getragen.

Sohn von Stuart Pearce stirbt bei Traktor-Unfall

Harley war das jüngere von zwei Kindern aus der Ehe von Stuart Pearce mit seiner Ex-Frau Liz. Die ältere Tochter Chelsea ist eine erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin und gewann bereits Silber bei der Europameisterschaft.

Die Familie reagierte mit großer Bestürzung auf den Verlust. In einem Statement hieß es: „Unsere Familie ist wahrhaft erschüttert und unendlich traurig über den Verlust unseres geliebten Sohnes und hingebungsvollen Bruders Harley.“

Harley sei „ein goldener Junge mit einem ansteckenden Lächeln“ gewesen „und diese schreckliche Tragödie wird eine große Lücke in den Herzen derer hinterlassen, die das Glück hatten, ihn zu kennen“.

Nach ersten Erkenntnissen verlor Harley Pearce die Kontrolle über den von ihm gesteuerten Traktor - mutmaßlich nach einem Reifenplatzer - und kam von der Straße ab.

Der Sohn der Fußball-Ikone wohnte unweit des Unfallorts nahe Marlborough in Wiltshire und führte ein eigenes Unternehmen für landwirtschaftliche Dienstleistungen.