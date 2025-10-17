"Habe mich geirrt": Hiobsbotschaft um Chelsea-Star

SID 17.10.2025 • 12:11 Uhr Cole Palmer fehlt dem FC Chelsea noch deutlich länger als zunächst angenommen. Sein Trainer gibt einen Irrtum zu.

Der englische Klubweltmeister FC Chelsea muss mindestens weitere sechs Wochen ohne Mittelfeldspieler Cole Palmer auskommen. Das verkündete Trainer Enzo Maresca am Freitag, einen Tag vor dem Premier-League-Spiel der Blues bei Nottingham Forest (13.30 Uhr).

Der englische Nationalspieler Palmer (23), der aufgrund von Leistenproblemen seit rund einem Monat fehlt, war ursprünglich nach der nun beendeten Länderspielpause zurückerwartet worden.

Chelsea-Trainer gibt Irrtum zu

„Ich habe mich geirrt“, sagte Maresca, der beim kriselnden Nottingham selbst wegen einer Gelb-Rot-Sperre fehlt: „Wir hoffen, dass sechs Wochen genug sind, um das Problem zu lösen. Das müssen wir aber Schritt für Schritt, Woche für Woche beobachten.“

Der Italiener geht davon aus, dass zumindest eine Operation bei Palmer, „einem der besten Spieler der Premier League“, nicht notwendig sein werde.

