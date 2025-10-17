Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

"Habe mich geirrt": Hiobsbotschaft um Chelsea-Star

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Hiobsbotschaft um Chelsea-Star

Cole Palmer fehlt dem FC Chelsea noch deutlich länger als zunächst angenommen. Sein Trainer gibt einen Irrtum zu.
Chelsea-Star Cole Palmer war der Mann des Spiels im Finale der Klub-WM. Bei den Feierlichkeiten wirkte er durchaus verwirrt, aufgrund eines Auftritts von US-Präsident Donald Trump.
SID
Cole Palmer fehlt dem FC Chelsea noch deutlich länger als zunächst angenommen. Sein Trainer gibt einen Irrtum zu.

Der englische Klubweltmeister FC Chelsea muss mindestens weitere sechs Wochen ohne Mittelfeldspieler Cole Palmer auskommen. Das verkündete Trainer Enzo Maresca am Freitag, einen Tag vor dem Premier-League-Spiel der Blues bei Nottingham Forest (13.30 Uhr).

{ "placeholderType": "MREC" }

Der englische Nationalspieler Palmer (23), der aufgrund von Leistenproblemen seit rund einem Monat fehlt, war ursprünglich nach der nun beendeten Länderspielpause zurückerwartet worden.

Chelsea-Trainer gibt Irrtum zu

„Ich habe mich geirrt“, sagte Maresca, der beim kriselnden Nottingham selbst wegen einer Gelb-Rot-Sperre fehlt: „Wir hoffen, dass sechs Wochen genug sind, um das Problem zu lösen. Das müssen wir aber Schritt für Schritt, Woche für Woche beobachten.“

Der Italiener geht davon aus, dass zumindest eine Operation bei Palmer, „einem der besten Spieler der Premier League“, nicht notwendig sein werde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Palmer hatte sich am 20. September bei der 1:2-Niederlage im Ligaspiel bei Manchester United verletzt und war schon Mitte der ersten Halbzeit ausgewechselt worden. Neben dem Engländer fällt beim Tabellensiebten Chelsea vorerst auch der formstarke Verteidiger Benoit Badiashile aus, laut Maresca „bis Dezember“.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite