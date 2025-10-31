"Ich liebe ihn": Berbatov schwärmt von Wirtz

SPORT1 31.10.2025 • 19:22 Uhr Florian Wirtz erlebt bei Liverpool keinen einfachen Start. Mit Dimitar Berbatov nimmt den Deutschen nun aber ein Ex-United-Star in Schutz.

Normalerweise sind Manchester United und der FC Liverpool erbitterte Rivalen – doch für Reds-Neuzugang Florian Wirtz machte der frühere United-Topstar Dimitar Berbatov eine Ausnahme.

Trotz der bisher noch durchwachsenen Leistungen bei Liverpool verteidigte der Bulgare Wirtz im Podcast „Rio Ferdinand Presents“ vehement gegen jede Kritik: „Ich liebe ihn. Er ist ein fantastischer Spieler. Er wird unglaublich sein, glauben Sie mir.“

Berbatov, der seine erfolgreichsten Fußballer-Jahre bei Bayer Leverkusen (68 Tore in 154 Spielen zwischen 2001 und 2006) und Manchester United (48 Tore in 108 Spielen zwischen 2008 und 2012) verbrachte, ist davon überzeugt, dass Wirtz seine anfänglichen Schwierigkeiten überwinden kann.

Der 44-Jährige rät dem Ex-Leverkusener dabei vor allem zu einer Sache: „Hoffentlich wird er geduldig sein. Hoffentlich hat er gute Leute um sich herum, seinen Agenten, seine Familie, was auch immer. Hoffentlich sieht der Trainer seine Qualitäten so, wie sie jeder sieht.“

Berbatov vergleicht Wirtz mit Modric

Bekommt Wirtz die nötige Zeit, ist sich Berbatov sicher, dass Wirtz auch erfolgreich sein wird.

Der 22-Jährige erinnert ihn sogar an Luka Modric, der aktuell mit 40 Jahren noch für AC Milan spielt: „Natürlich kann man argumentieren, dass seine (Wirtz) Statur für die Premier League nicht ideal ist. Aber die großen Spieler seiner Position, wie Modric, haben auch diese Statur.“

Besonders beeindruckend findet Berbatov bei Wirtz, „die Art, wie er Fußball sieht, wie er nach Freiräumen sucht, wie er sich zu positionieren weiß, seine Ballberührungen, seine Improvisationsgabe, sein Blick für Pässe und Tore.“