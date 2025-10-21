Besondere Rückkehr: Neuer Nottingham-Trainer fix

SID 21.10.2025 • 10:14 Uhr Sean Dyche kehrt nach über 35 Jahren in anderer Funktion zum Klub zurück.

Der englische Fußball-Erstligist Nottingham Forest hat Sean Dyche als neuen Teammanager verpflichtet. Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, unterschrieb der 54-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2027.

Der Engländer folgt damit auf Ange Postecoglou, der am Samstag nach dem 0:3 gegen den FC Chelsea und nur 39 Tagen im Amt entlassen worden war.

Dyche, nach Nuno Espirito Santo und Postecoglou bereits der dritte Forest-Teammanager in dieser Saison, kehrt damit nach über 35 Jahren zu seinem Jugendklub zurück.

Dyche zuletzt bei Everton

Zuletzt hatte er bis zu seiner Entlassung im vergangenen Januar beim Liga-Konkurrenten FC Everton an der Seitenlinie gestanden.