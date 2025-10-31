Bestätigt! England verändert Boxing Day massiv

SID 31.10.2025 • 19:15 Uhr Englands höchste Fußballliga bricht mit einer Tradition - und benennt klar die Verantwortlichen.

Die englische Premier League hat die Zahl der Spiele am traditionellen Boxing Day notgedrungen drastisch reduziert. Statt wie üblich mehrere Partien auszutragen, findet in diesem Jahr am 26. Dezember in Englands höchster Fußballliga lediglich das Duell zwischen Manchester United und Newcastle United, dem Klub von Nationalstürmer Nick Woltemade, statt.

Die restlichen Begegnungen des Spieltags verteilen sich auf den 27. und 28. Dezember (Samstag und Sonntag). Als Ursache nannte die Liga die Ausweitung der Europapokalwettbewerbe durch die UEFA.

„Die Premier League möchte die Umstände anerkennen, die zu einer reduzierten Anzahl von Spielen am Boxing Day geführt haben – und damit eine wichtige Tradition im englischen Fußball beeinträchtigen“, hieß es in einer bissigen Stellungnahme der Liga am Freitag.

Die Anpassung des Spielplans sei eine Folge der gestiegenen Belastung durch die Champions League, Europa League und Conference League, deren Spieltage bis zum Beginn der K.o.-Phase immer mehr Termine erfordern. Zudem verwies die Liga auf Vorgaben des Weltverbands FIFA, die eine Mindestpause von 72 Stunden zwischen zwei Spielen fordern.