Premier League: Ex-Bayern-Profi Tel meldet sich zurück

Mathys Tel hat beim Sieg von Tottenham Hotspur im Premier-League-Spiel bei Leeds United (2:1) die Führung erzielt.
Tel meldet sich zurück
Es war das erste Tor des früheren Bayern-Profis in dieser Saison. Der 20-Jährige jagte den wohl auch noch abgefälschten Ball in der 23. Minute aus recht spitzem Winkel unter die Latte. Mohammed Kudus sorgte für die Vorlage.
Der Vorlagengeber zeigte sich begeistert: „Ich möchte Mathys großes Lob aussprechen. Wie er sich im Training verhält und wie er heute gespielt hat. Ich bin ein großer Fan davon, wie er jeden Tag arbeitet, auch wenn er nicht spielt.“
Tel traf zuletzt im April
Die BBC sprach von einem „großartigen Schuss“. Mit dem Treffer beendete Tel eine zehn Spiele andauernde Durststrecke ohne Treffer.
Zum letzten Mal hatte Tel im April dieses Jahres gegen die Wolverhampton Wanderers getroffen. „Ich freue mich über den Sieg und die Mentalität, die wir gezeigt haben. Wir haben es für die Fans getan. Wir müssen so weitermachen“, erklärte der Franzose.
Trainer Thomas Frank lobte seinen Schützling: „Das ist so wichtig für ihn. Ich freue mich so für ihn, dass er als junger Mann diesen Charakter gezeigt hat“, sagte der 51-Jährige, der den Franzosen anschließend vor die Gästefans schickte, die ihm lautstark applaudierten.
Tottenham klettert auf CL-Platz
Die Tottenham-Führung hatte derweil nicht allzu lange Bestand. Noah Okafor glich in der 34. Minute aus.
Kudus schoss schließlich das Siegtor für die Spurs (57.). Tel war in der 73. Minute für Pape Matar Sarr ausgewechselt worden.
Mit dem Sieg sprang Tottenham auf Rang drei der Tabelle und damit auf einen Champions-Leauge-Platz.