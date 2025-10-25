Premier League: Große Emotionen bei ManUnited-Neuzugang!

Vincent Wuttke 25.10.2025 • 22:21 Uhr Manchester United fährt den dritten Sieg in Serie ein und springt in die Spitzengruppe. Bei einem Neuzugang sorgt das für große Emotionen.

Manchester United setzt in der Premier League zum Höhenflug an! Am Samstagabend besiegten die Red Devils zu Hause Brighton & Hove Albion mit 4:2, feierten damit den dritten Sieg in Serie und rückten in der Tabelle vorübergehend auf Rang vier vor. Die vielen Monate der Krise scheinen auf einmal weit weg. Stattdessen sorgte ein gebrochener Bann für große Emotionen bei einem Neuzugang.

Denn erstmals traf auch Matheus Cunha für Manchester. Im Sommer hatte der strauchelnde Riese satte 74 Millionen Ablöse für den Brasilianer bezahlt. Doch in den bisherigen acht Partien gelang dem Ex-Herthaner fast gar nichts. Er blieb ohne Scorerpunkt. Gegen Brighton brach der Stürmer den Bann und schoss in der 24. Minute das 1:0. Das sorgte für große Gefühle.

Der BBC sagte er: „Mein erstes Tor im Old Trafford. Davon habe ich so sehr geträumt. Es ist so schwer, etwas zu sagen. Ich habe mit Bryan Mbeumo und Benjamin Sesko vorher gescherzt und habe ihnen gesagt, dass ich dieses Gefühl dringend brauche nach einem Tor. Als ich getroffen habe, sagten die beiden mir beim Jubeln, dass ich es ab sofort genießen kann.“

Dabei machte Cunha deutlich, welch schwere Wochen er hinter sich hat. „Das ist der Club, dem ich als Kind schon zugejubelt habe. Hier zu sein ist ein riesiges Gefühlschaos. Zu helfen, gut zu sein, ist ein wahrgewordener Traum für mich.“

Cunha und Mbeumo spielen stark auf

Nach Cunha erhöhte Casemiro auf 2:0 (34.). Nach der Pause drehte dann mit Bryan Mbeumo ein ebenfalls kritisierter Neuzugang auf und netzte doppelt ein (61./90.+6). Für die Elf von Fabian Hürzeler verkürzten Danny Welbeck (74.) und Charlampos Kostoulas (90.+3) jeweils.