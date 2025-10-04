Premier League: Nächster Rückschlag für Wirtz

Moritz Thienen 04.10.2025 • 17:40 Uhr Der FC Liverpool verzichtet im Ligaspiel beim FC Chelsea auf Florian Wirtz. Der Neuzugang zunächst auf der Bank.

Für Florian Wirtz läuft es beim FC Liverpool weiterhin nicht. Jetzt muss der deutsche Nationalspieler den nächsten Rückschlag verkraften.

Beim Premier-League-Spiel beim FC Chelsea (ab 18:30 Uhr im LIVETICKER) sitzt Wirtz nur auf der Bank. Für ihn dürfte Dominik Szoboszlai wieder von der Rechtsverteidiger-Position auf die Zehnerposition rücken.

Insgesamt wechselt Arne Slot im Vergleich zum enttäuschenden 0:1 bei Galatasaray Istanbul auf fünf Positionen. Mamardashvili ersetzt den verletzten Alisson im Tor.

Zudem rücken Isak, Mac Allister, Bradley und Salah für Wirtz, Ekitiké, Jones und Frimpong in die Startformation.

Premier League: Wirtz schon zum zweiten Mal draußen

Das Spiel beim FC Chelsea ist schon das zweite Spiel, bei dem Florian Wirtz in der Liga nur auf der Bank sitzt. Cheftrainer Slot hatte schon beim Derby gegen Everton am fünften Spieltag auf den Neuzugang verzichtet.

Danach stand Wirtz gegen Crystal Palace und Galatasaray wieder in der Startelf, konnte aber, wie schon zuvor, nicht überzeugen.