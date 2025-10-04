Premier League: Sesko trifft bei United-Sieg

Benjamin Sesko und Manchester United haben in der Premier League einen Befreiungsschlag gelandet.
Sesko trifft bei United-Sieg
Auch dank eines Treffers des 22-Jährigen, sein erster im Old Trafford, gewannen die Red Devils mit 2:0 gegen den Aufsteiger AFC Sunderland. Damit schoben sie sich wieder in die obere Tabellenhälfte auf Rang acht.
Sesko, der in der Vorwoche beim 1:3 in Brentford noch das einzige Tor erzielt hatte, traf damit zum zweiten Mal in Folge für das Team von Ruben Amorim.
Saison-Rekord beim 1:0
Dieser wird über den Sieg mächtig froh sein, schließlich wurde der Portugiese von zwei Vereinslegenden zuletzt stark kritisiert und als nicht passend für United empfunden.
Den ersten Treffer erzielte Mason Mount. Laut dem Datenportal Opta sind die 18 angekommenen Pässe in der Torentstehung ein geteilter Rekord in dieser Premier-League-Saison.
Für United kommt es nach der Länderspielpause zu einem echten Kracher-Duell: Der FC Liverpool empfängt den Rivalen an der Anfield Road.