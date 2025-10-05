Premier League: Wieder Sorgen um Ex-Weltfußballer

Felix Kunkel 05.10.2025 • 18:15 Uhr Manchester City sorgt sich um Schlüsselspieler Rodri. Der Spanier, der lange fehlte, muss verletzt ausgewechselt werden.

Pep Guardiola muss sich erneut um seinen wohl wichtigsten Star sorgen: Ex-Weltfußballer Rodri wurde im Premier-League-Spiel von Manchester City beim FC Brentford (Jetzt im LIVETICKER) angeschlagen ausgewechselt.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der 20. Spielminute fasste sich Rodri plötzlich an den Oberschenkel und setzte sich dann auf den Rasen. Der Spanier wurde in der Folge behandelt, konnte aber nicht weiterspielen.

„Er ist unersetzbar bei Manchester City“, sagte Sky-Kommentator Jonas Friedrich. „Ich fürchte Schlimmstes bei Rodri.“

Manchester City: Nächster Schock für Rodri?

Sollte es sich um eine schwerwiegende Verletzung handeln, wäre es für Rodri der nächste bittere Rückschlag.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 29-Jährige hatte sich im September 2024 einen Kreuzbandriss zugezogen und sich erst in der Schlussphase der Saison zurückgemeldet. Bei der Klub-WM verletzte er sich jedoch erneut.

Zu Saisonbeginn war Rodri dann nicht bei vollen Kräften gewesen und etablierte sich im September wieder als Stammspieler in der Elf von Guardiola - bis er am 27. September beim 5:1 gegen Burnley angeschlagen fehlte.