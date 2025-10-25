Newsticker
Premier League>

Premier League: Woltemade im Alu-Pech, aber Newcastle rettet Sieg

Woltemade im Alu-Pech

Nick Woltemade verpasst seinen fünften Treffer in der Premier League. Newcastle rettet aber spät den Sieg.
Newcastles Trainer Eddie Howe lobt Nick Woltemade nach dem 3:0-Sieg gegen Benfica. Er hebt sein Talent und Instinkt im Strafraum hervor.
Vincent Wuttke
Nick Woltemade hat seinen fünften Treffer in der Premier League aufgrund von Aluminium-Pech verpasst, mit Newcastle United aber einen dramatischen und ganz wichtigen 2:1-Erfolg gegen Fulham gefeiert. Dabei stahl ausgerechnet ein deutscher Ex-Nationalspieler Woltemade fast die Show: Bernd Leno.

Der Keeper erwischte bei Fulham einen super Tag und rettete mehrmals überragend. Erst in der 90. Minute konnte er beim Nachschuss von Bruno Guimares nicht mehr eingreifen und so bejubelten die “Magpies“ das 2:1. Zuvor hatte Newcastle durch Jacob Murphy geführt (18.), bevor Sasa Lukic ausglich (56.).

Bei der entscheidenden Szene kurz vor Abpfiff stand Woltemade nicht mehr auf dem Platz. Er wurde in der 86. Minute ausgewechselt. Er rieb sich auf und hatte in der vierten Minute seine beste Szene. Da traf er mit rechts nach einer Standardsituation aus fünf Metern den Pfosten.

Sky-Kommentator Sven Schröter meinte nach der Auswechslung des deutschen Nationalspielers: „Er war wieder sehr fleißig, sich für nichts zu schade und hat den Pfosten getroffen. Er hat sicher nicht enttäuscht, aber eben auch kein Tor gemacht.“

Für Newcastle ging es durch den Sieg in der Tabelle ein wenig nach oben auf Rang elf. Nach neun Partien hat das Team nun drei Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen auf dem Konto.

