"Riesiger Exodus": Überraschungself schockt Chelsea

Vincent Wuttke 25.10.2025 • 19:20 Uhr Der FC Chelsea verliert in der Nachspielzeit dramatisch gegen Sunderland. Der Aufsteiger um Granit Xhaka stößt in die Spitzengruppe vor.

Der AFC Sunderland setzt seinen märchenhaften Höhenflug in der Premier League fort und hat ein dramatisches Kapitel hinzugefügt. Denn das 2:1 (1:1) beim FC Chelsea wurde zu einem echten Thriller und fand sein Ende erst in der 93. Minute durch den entscheidenden Treffer von Chemsdine Talbi. Sunderland ist damit der beste Aufsteiger nach neun Partien seit 17 Jahren.

In der Tabelle sprang Sunderland sogar vorübergehend auf den zweiten Rang und hat nach neun Partien erst zwei Mal verloren. Chelsea hingegen rutschte auf Rang sieben ab.

Sunderland setzt Märchen fort

„Wir sind Zweiter?! Das ist toll, oder? Aber es ist nicht das Ende der Saison. Wir müssen bei uns bleiben“, war Wilson Isidor hinterher bei Sky nahezu schockiert. Held Talbi fügte an: „Wir werden sicher eine großartige Spielzeit haben.“

Einen Befreiungsschlag des Teams um die Ex-Leverkusener Granit Xhaka und Nordi Mukiele erlief Brian Brobbey zuvor durch einen Mega-Sprint. Dann legte der Niederländer zum Torschützen ab - und die Stamford Bridge verstummte.

Steve Sidwell kommentierte das Spiel als ehemaliger Chelseaspieler für BBC Radio und meinte: „Ein riesiger Exodus findet hier statt. Unter uns strömen die Chelsea-Fans in Massen aus dem Stadion. Für die Fans von Sunderland ist es hingegen die pure Freude, was für ein Tor, um das Spiel zu gewinnen.“