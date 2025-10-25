Woltemade und Newcastle schlagen Fulham

SID 25.10.2025 • 18:07 Uhr Der deutsche Stürmer trifft früh den Pfosten. Am Ende holt der Champions-League-Teilnehmer dank eines späten Treffers den dritten Saisonsieg.

Fußball-Nationalstürmer Nick Woltemade hat mit Newcastle United den dritten Saisonsieg in der englischen Premier League eingefahren. Der ehemalige Stuttgarter blieb beim 2:1 (1:0) gegen den FC Fulham in einem Ligaspiel erst zum zweiten Mal ohne Scorerpunkt, nachdem er in den vergangenen drei Partien jeweils einmal für den Champions-League-Teilnehmer getroffen hatte.

Jacob Murphy (18.) und Guimaraes Bruno (90.) erzielten die Tore der Gastgeber, die ihren hohen Ansprüchen bislang hinterherlaufen. Sasa Lukic (56.) hatte zwischenzeitlich für Fulham um den ehemaligen Nationaltorhüter Bernd Leno ausgeglichen.