Arsenal gibt Sieg spät aus der Hand

SID 08.11.2025 • 20:41 Uhr Der FC Arsenal kassiert in Sunderland in der Nachspielzeit den Ausgleich.

Spitzenreiter FC Arsenal hat in der englischen Premier League einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Ex-Meister kam beim starken Aufsteiger AFC Sunderland zu einem 2:2 (0:1), der Ausgleichstreffer der Gastgeber durch Brian Brobbey fiel in der Nachspielzeit (90.+4).

Arsenal führt die Liga nun mit 26 Punkten an, die Verfolger können aber näher heranrücken. Manchester City (19) erwartet am Sonntag den FC Liverpool (18). Am Samstagabend kann der FC Chelsea (17) mit einem Sieg gegen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers vorübergehend noch Platz zwei übernehmen.

Brobbey sichert Sunderland Punkt

Zur Pause lag Arsenal durch einen Treffer von Daniel Ballard (36.) zurück. Doch nach dem Wechsel drehte der Favorit die Begegnung. Bukayo Saka (54.) glich zunächst aus, Leandro Trossard (74.) sorgte für die Führung. Doch Brobbey sicherte Sunderland (19) einen Zähler.