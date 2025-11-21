Newsticker
Schock für Arsenal vor Kracher gegen den FC Bayern

Schock für Arsenal vor Bayern-Kracher

Abwehrchef Gabriel fehlt Arsenal gegen die Bayern. Der Brasilianer fällt mit einer Oberschenkelverletzung mehrere Wochen aus.
Arsenal-Trainer Mikel Arteta äußert sich besorgt über die hohe Spielbelastung und warnt vor den Konsequenzen. Wenn das Wohl der Spieler und Fans ignoriert werde, seien auch extreme Maßnahmen möglich.
SID
Abwehrchef Gabriel fehlt Arsenal gegen die Bayern. Der Brasilianer fällt mit einer Oberschenkelverletzung mehrere Wochen aus.

Die Personalprobleme des FC Arsenal werden vor dem Topspiel der Champions League gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München größer.

Der Tabellenführer der englischen Premier League muss am Mittwoch auf seinen brasilianischen Abwehrchef Gabriel verzichten.

„Gabi hat sich leider im Nationalteam verletzt und wird mehrere Wochen ausfallen“, sagte Teammanager Mikel Arteta am Freitag. Gabriel hatte beim Sieg des Rekordweltmeisters gegen Senegal (2:0) eine Oberschenkelverletzung erlitten.

„Das ist natürlich ein herber Schlag, denn er ist unser Abwehrchef, und so etwas ist für mich nie eine gute Nachricht“, ergänzte Arteta. Das Gute sei aber, „dass wir sehr gute Alternativen haben und die Spieler jetzt Verantwortung übernehmen und ihre Aufgaben erfüllen müssen.“

Arsenal muss bereits auf Kai Havertz, Martin Ödegaard, Noni Madueke, Gabriel Martinelli und Viktor Gyökeres verzichten. Die Engländer liegen nach vier Siegen aus vier Spielen in der Tabelle der Königsklasse auf Platz zwei hinter den Münchnern.

