Arsenal spielt trotz Überzahl nur remis gegen Chelsea

SID 30.11.2025 • 19:50 Uhr Trotz einer frühen Roten Karte erkämpfen sich die Blues im London-Derby einen Punkt gegen den Tabellenführer.

Der englische Spitzenreiter FC Arsenal ist im Topspiel der Premier League beim Stadtrivalen FC Chelsea trotz langer Überzahl nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus gekommen. In einer hitzig geführten Partie lagen die dezimierten Blues zwischenzeitlich sogar in Führung, bevor Arsenal noch einen Punkt rettete.

Der als Mittelstürmer aufgebotene Mikel Merino (59.) traf zum Ausgleich für die Gäste, die unter der Woche in der Champions League dem FC Bayern mit 3:1 die erste Saisonniederlage zugefügt hatten. Trevoh Chalobah (48.) war für Chelsea erfolgreich. Chelseas Moisés Caicedo hatte in der ersten Hälfte (38., nach Videobeweis) die Rote Karte gesehen. Verfolger Manchester City ist nach dem 3:2-Sieg am Vortag über Leeds United auf fünf Punkte an Arsenal herangerückt, während Chelsea hinter City auf Rang drei liegt.

London-Derby endet ohne Sieger

Das Duell der Londoner Klubs bot im ersten Durchgang mehr den erwarteten Derby-Charakter als den eines Spitzenspiels. Sechs Karten verteilte Schiedsrichter Anthony Taylor, Rot zückte er für Caicedo, der regelwidrig zulangte und vom Platz flog.

Auch in Überzahl vermochten die Gäste sich nicht aus der Umklammerung der Blues zu befreien und gerieten sogar in Rückstand, als Chalobah kurz nach der Halbzeit eine Ecke ins Tor verlängerte. Arsenal-Flügelstürmer Bukayo Saka fand mit einer Flanke, Merino, der einköpfte.