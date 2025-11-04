Cristiano Ronaldo verrät beinahe Wechsel zu englischem Topklub

Luca Utz 04.11.2025 • 21:21 Uhr Cristiano Ronaldo wäre beinahe bei einem englischen Top-Klub gelandet!

Wenn Cristiano Ronaldo die englische Premier League verfolgt, dann drückt er nicht nur seinem Ex-Klub Manchester United die Daumen. Der Superstar hegt laut eigener Aussage wegen eines gescheiterten Wechsels auch eine gewisse Sympathie zum Ligakonkurrenten FC Arsenal, wie er im Interview mit Piers Morgan enthüllte.

„Ehrlich gesagt: Wenn ich Arsenal anschaue, sehe ich sie nicht als Rivalen – ich war ja fast dort. Ich würde nicht behaupten, dass ich eine besondere Leidenschaft für den Verein habe. Aber ich mag die Mannschaft, und ich freue mich, wenn sie gewinnen, wegen dieser Geschichte", legte Ronaldo offen.

United holte Ronaldo nach furiosem Testspiel-Auftritt

Im Jahr 2003 soll der Portugiese vor seinem Wechsel zu den Red Devils sich bereits mit den Gunners einig gewesen sein. Ronaldo hatte seinem Interviewpartner erzählt, dass er sich bereits mit Trainer-Legende Arsène Wenger getroffen habe und zwischen Arsenal und dem Spieler alles vereinbart war.

Laut Morgan habe die Real-Legende dann in einem Testspiel zwischen United und Sporting den Ex-Verteidiger John O’Shea so sehr „terrorisiert“, dass dieser mit drei anderen Spielern zu ihrem Trainer Sir Alex Ferguson ging und sagte: „Gehen Sie nicht, bevor Sie diesen Jungen unter Vertrag genommen haben.“

Letztlich landete Ronaldo tatsächlich im Old Trafford. „Im Leben und im Fußball geht es um Chancen und Zeitpunkte. Bei Manchester United habe ich meine Chance gesehen und genutzt. Aber um ehrlich zu sein: Bei Arsenal war ich damals sehr nah dran“, erklärte der Superstar seine damalige Entscheidung.

Ronaldos Karriereende? „Bald!“

22 Jahre später lässt der fünfmalige Weltfußballer seine Karriere bei Al-Nassr in Saudi-Arabien ausklingen. Angesprochen auf den Zeitpunkt seines Karriereendes, erklärte der 40-Jährige: „Bald. Aber ich glaube, ich werde darauf vorbereitet sein. Es wird natürlich hart werden. Es wird schwierig werden, ja. Wahrscheinlich werde ich weinen. “