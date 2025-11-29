Doppelter Thiaw und Woltemade sorgen für Newcastle-Sieg

SID 29.11.2025 • 20:26 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann kann sich über stark aufspielende Schützlinge freuen. Dabei gibt es eine Premiere.

Die deutschen Nationalspieler Malick Thiaw und Nick Woltemade haben Newcastle United in der Premier League zu einem Kantersieg geschossen. Die Magpies gewannen das Mittelfeld-Duell beim FC Everton mit 4:1 (3:0), dabei steuerte das DFB-Duo drei Treffer bei. Thiaw schoss nach 55 Sekunden erst das schnellste Tor der Saison in Englands Eliteliga, ehe er erneut per Kopf (58.) seinen ersten Karriere-Doppelpack bei den Erwachsenen perfekt machte.

Dazwischen hatte Woltemade mit einem sehenswerten Lupfer das zwischenzeitliche 3:0 erzielt (45.), Sekunden vor dem zweiten Treffer seines Nationalmannschaftskollegen ließ er noch eine weitere gute Gelegenheit liegen. Außerdem traf Lewis Miley (25.) für Newcastle, Kiernan Dewsbury-Hall (69.) betrieb für Everton nur noch Ergebnis-Kosmetik.