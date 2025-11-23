"Ein bisschen peinlich": Palhinha kanzelt Experten ab

Philipp Heinemann 23.11.2025 • 17:47 Uhr Joao Palhinha legt sich öffentlich mit einem TV-Experten an. Sein Konter gegen Jamie Carragher hat es in sich.

Mittelfeldspieler Joao Palhinha von Tottenham Hotspur hat den Ex-Profi und TV-Experten Jamie Carragher mit deutlichen Worten in die Schranken verwiesen.

Der Leihspieler des FC Bayern stempelte den einstigen Star des FC Liverpool als „peinlich“ ab, nachdem dieser ihm die nötigen Qualitäten eines Spurs-Profis abgesprochen hatte.

„Es ist mir egal, was die Leute sagen“, äußerte Palhinha zunächst über Carragher:" Wenn er schlecht über Ronaldo redet, kann er über jeden schlecht reden. Manche Leute müssen über andere reden, um im Fernsehen zu kommen. Mein Leben dreht sich definitiv nicht darum."

Keine Qualität? „Spiele Top-Saison“

Dann urteilte der 30-Jährige, der für ein Jahr an die Spurs ausgeliehen ist: „Es ist ein bisschen peinlich, wenn man Ex-Spieler solche Sachen sagen hört. Sie sprechen und sehen manchmal aus wie Superstars aus ihrer Vergangenheit, ich habe kein Problem damit, das zu sagen.“

Carragher hatte Palhinha nach der 0:1-Niederlage Tottenhams gegen den FC Chelsea kritisiert. „Palhinha hat die Qualität nicht“, sagte der bekannte TV-Experte dabei unter anderem.

Während der Partie fielen Sätze wie: „Für einen Spieler, der für Tottenham im zentralen Mittelfeld spielt, ist das meiner Meinung nach ein Pass, den man beherrschen muss. Er kann ihn nicht spielen.“ Palhinha sprach er dann neben den Fähigkeiten auch noch das Selbstvertrauen ab.

Dieser konterte: „Ich denke, er hätte mehr Spiele von mir bei Tottenham ansehen sollen. Ich finde, ich spiele eine Top-Saison.“

Palhinha überzeugt bei den Spurs

Letztlich interessiere ihn Carraghers Meinung aber ohnehin nicht, betonte Palhinha dann erneut: „Es gibt viele Leute, die ständig über uns reden und versuchen, uns zu Fall zu bringen.“

„Aber er wird weder der Erste noch der Letzte sein. Es kommt darauf an, wie wir reagieren. Und ich habe reagiert, indem ich ein Tor geschossen habe, nachdem er das zu mir gesagt hatte, gegen Kopenhagen.“