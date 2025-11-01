England-Legende zählt Sancho an

SPORT1 01.11.2025 • 08:56 Uhr Nach der Demütigung am vergangenen Wochenende sieht sich Ex-BVB-Star Jadon Sancho nun deutlichen Worten ausgesetzt.

Am vergangenen Wochenende erlebte Jadon Sancho eine Demütigung. Der von Manchester United an Aston Villa ausgeliehene Stürmer wurde im Premier-League-Spiel gegen Manchester City eingewechselt, später von Trainer Unai Emery aber wieder ausgewechselt.

In der ersten Halbzeit kam Sancho für den verletzten Emi Buendia auf das Feld, 16 Minuten vor Ende des Spiels musste er es aber wieder verlassen.

Premier-League-Rekordtorschütze Alan Shearer hat dafür nur wenig Verständnis und glaubt, dass der 25-Jährige sich einfach zusammenreißen und gegenüber Emery beweisen muss, um seine Situation zu ändern.

Shearer: Sancho muss seine Einstellung ändern

„Ich weiß nicht, was mit Jadon Sancho in Bezug auf sein Training oder sein Leben los ist, aber er hat jetzt eine Chance bei Villa, und wenn es hier nicht klappt, werden die Leute zurückblicken und sagen: ‚Moment mal, du hast so viele Chancen bekommen.‘ Man kann nur eine bestimmte Anzahl davon haben“, erklärte er im Gespräch mit Betfair.

„Ich kann mir vorstellen, dass es demütigend ist, wenn man als Einwechselspieler eingesetzt und dann wieder ausgewechselt wird. Bislang hat es für ihn noch nicht geklappt, aber es gibt nur einen Weg, das zu ändern, und zwar harte Arbeit. ‚Konzentriere dich, finde die richtige Einstellung und wenn du das machst, wird sich das Blatt wenden.‘"